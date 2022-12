Bra dice addio a Livio Bramardi, uomo d’immensa cultura, senso civico e umiltà

Grande studioso e appassionato di libri, Livio Bramardi era un’enciclopedia vivente e aveva sempre le parole giuste per tutti e in ogni occasione. Al Caffè Letterario di Bra era rimasto impresso, oltre che per la sua immensa cultura, che elargiva con senso civico e discrezione, anche per la sua generosa umiltà. Scrivere della sua morte mette il nodo alla gola e le lacrime agli occhi.