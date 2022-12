Tarantasca avrà un parco giochi diffuso

Il Comune di Tarantasca negli scorsi mesi ha partecipato al bando

regionale "Realizzazione di nuovi parchi gioco diffusi per i minori e

le famiglie da parte dei Comuni piemontesi" e ha ottenuto un

contributo pari ad € 12.500,00 (pari al 100% dell'importo richiesto).

Il progetto, redatto dall'azienda piemontese WOW S.r.l., in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale si ispira al gioco tradizionale di strada e non prevede installazioni ingombranti, ma colorate linee che si fondono con l'ambiente urbano creando nuovi spazi di gioco non invasivi.



La realizzazione dei parchi giochi diffusi seguirà un percorso di collaborazione e co-progettazione con la Scuola Primaria del Concentrico in primavera 2023 al fine di rendere i bambini e ragazzi direttamente partecipi e fautori dell'iniziativa. La realizzazione dell'opera nella sua totalità sarà in mano a degli artisti professionisti che utilizzeranno materiali e vernici durevoli nel tempo e si attuerà in agosto.



L’obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione della cittadinanza grande e piccina nuovi spazi di ritrovo e socialità urbana riqualificando aree pubbliche della collettività rendendole più facilmente fruibili dai bambini e dalle famiglie e promuovendo il gioco all’aria aperta, l’attività ludica e motoria, comportamenti

rispettosi dell’ambiente e nuove occasioni di incontro.