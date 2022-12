A Cuneo si accende l'atmosfera del Natale: illuminati i 130 alberelli di piazza Foro Boario [FOTO e VIDEO)

Spettacolo in piazza Foro Boario, dove, in attesa dell'accensione delle luminarie in tutta la città, sono state accese le luci dei 130 alberelli della piazza, un evento che si ripete già da qualche anno, diventato un atteso appuntamento cittadino.

Non solo l'accensione, alla quale non è voluta mancare la sindaca Patrizia Manassero, ma anche una carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale, omaggio di zucchero filato ai bambini e “vin brulè" a cura di Opena Baladin Cuneo.

Festa anche “in musica”, con il concerto del Coro Pop della scuola Palcoscenico diretto da Anna Petracca, oltre alla sorpresa musicale del duo di chitarre composto da Enrico Gosmar e Davide Donadei.