Continuano gli appuntamenti di "Natale al museo" al Museo diocesano

Continuano al Museo Diocesano gli incontri a tema natalizio. Il week end si apre il venerdì con il concerto della rassegna “Modulazioni”. Anche per questo fine settimana il sabato sarà il giorno dedicato ai laboratori creativi per bimbi dai 5 anni in su. La domenica pomeriggio, letture animate da ascoltare tutti insieme, prima della merenda!

MODULAZIONI 9 dicembre | 21.00 ­ "Annuntio vobis" | Maurizio Cazzati -Mottetti. Il programma di concerto vuole celebrare la figura e la creatività di questo compositore, mettendo in risalto il modo in cui Cazzati riesce a concertare voci e strumenti in una fusione tra slancio al divino e umane passioni, un dialogo tra voce grave e strumenti “celesti” ricco di colori, dinamiche e significati retorici.

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ GLI ADDOBBI DELLA FESTA 10 dicembre | 15.00 e 16.30 ­ A Natale non c'è nulla di più bello che decorare la propria casa. Al Museo Diocesano i piccoli visitatori potranno divertirsi a realizzare una decorazione di grande valore simbolico: per riflettere insieme sul vero significato del Natale e calarsi nell'atmosfera della festa più attesa.

PALLA DI NEVE SPORCA 11 dicembre | 16.00 ­ E’ inverno, è buio. Novello l’asinello si è perso e non sa come tornare alla sua capanna, Riccio è avvolto nella nebbia e non riesce a raggiungere la casa del suo amico Orso. Ma ecco una stella che illumina il cammino, ecco una voce che guida fuori dal buio. Il calore dell’amicizia e una nuova luce nel cuore ad illuminare l’inverno.