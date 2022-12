Obiettivo Orchestra in concerto al teatro Magda Olivero di Saluzzo

Ultimo appuntamento concertistico dell’anno per la Scuola APM.

Tornano sul palco del Cinema Teatro Magda Olivero i musicisti e i giovani direttori di Obiettivo Orchestra, il corso di formazione e di direzione orchestrale realizzato dalla Scuola APM e dalla Filarmonica TRT.

Il concerto in particolare vedrà alla direzione i neo diplomati all’Accademia di Direzione d’Orchestra, 9 allievi che nel mese di dicembre concludono il loro percorso triennale con il M.o Donato Renzetti; i giovani Maestri condurranno l’organico orchestrale nell’esecuzione delle Sinfonie n.4 e n.7 di L.V. Beethoven. A conclusione l’Ouverture del Coriolano di L.V.Beethoven.

Durante la serata sarà possibile partecipare alla campagna di crowdfunding della Scuola “C’È UN’ORCHESTRA IN CITTÀ” con una donazione. Iniziato nel mese di ottobre, il progetto di raccolta fondi presente sulla piattaforma di Rete del Dono ha già avuto il sostegno di 130 donatori superando la quota di € 4.000.

In occasione del Natale sarà possibile inoltre, per chi lo desidera, dedicare un pensiero speciale a una persona cara grazie alla Christmas Gift ‘Canto di Natale’ di Obiettivo Orchestra: con una donazione di 30 € si potrà donare una confezione regalo contenente due biglietti omaggio per un concerto della prossima stagione concertistica della Scuola APM e un’illustrazione realizzata da un’artista saluzzese.

La campagna di raccolta fondi sarà attiva fino al 15 di gennaio pertanto la Scuola continua a perseguire il proprio obiettivo: la creazione di un’orchestra di giovani che lavora in città e una stagione concertistica a Saluzzo.

L’ingresso alla serata è libero. È gradita la prenotazione (Scuola APM - tel. 0175 47031, apm@scuolaapm.it)