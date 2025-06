Debutta la “Joinfruit Green Cup” al Golf Club di Cherasco: sport, natura e gusto in campo

Il prossimo 5 luglio debutterà al Golf Club di Cherasco il primo golf tour dell’O.P. Joinfruit di Verzuolo (CN), la “Joinfruit Green Cup”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di portare sui campi da golf i valori dell’azienda piemontese, tra frutta fresca, salute, attenzione all’ambiente e passione per il territorio.

Il golf è uno sport che si pratica immersi nel verde, una disciplina che valorizza la calma e il rispetto per il paesaggio, creando un legame naturale tra attività sportiva e sostenibilità ambientale. Queste caratteristiche si sposano con la filosofia produttiva di Joinfruit, da sempre promotrice di valori quali il rispetto per la natura, l’attenzione al benessere delle persone e la valorizzazione del territorio.

Da qui la decisione di lanciare la prima “Joinfruit Green Cup”, un percorso a tappe dedicato a tutti gli amanti del golf e della natura, che durante il torneo avranno l’opportunità di assaggiare i prodotti dell’O.P., come le confetture extra con il 70% di frutta e le spremute di frutta fresca “Joinfruit Fresh”, realizzate esclusivamente con frutta fresca spremuta a freddo al 100%, un metodo di lavorazione (HPP-High Pressure Processing) che permette di preservare il gusto naturale della frutta così come i suoi preziosi nutrienti, quali vitamine, minerali e antiossidanti.

“La frutta è un alimento perfetto per gli sportivi – commenta Bruno Sacchi, Direttore di Joinfruit. “Sana e leggera, nutre senza appesantire favorendo recupero e performance, motivo per cui ci piaceva l’idea di creare un evento che mettesse in connessione il nostro prodotto, il nostro territorio e uno sport che valorizza entrambi."

Perché un altro elemento essenziale di questa iniziativa è proprio il legame con il territorio: la “Joinfruit Green Cup” si svolgerà nei luoghi in cui l’O.P. è nata e opera dal 2015. Dopo il Golf Club di Cherasco, il 13 settembre sarà la volta del Golf Club I Girasoli di Carmagnola, e poi il tour proseguirà nel 2026 con nuove tappe, sempre nel cuore del territorio che ogni giorno ispira e sostiene Joinfruit. Attraverso questa iniziativa, Joinfruit intende restituire valore alla propria terra, sostenendo l’economia locale e promuovendo progetti a circolarità territoriale, in cui il benessere della comunità e della natura sono al centro.

I vincitori delle diverse tappe del golf tour saranno premiati con dei pacchi degustazione di prodotti “Joinfruit Fresh” e con un premio speciale pensato per far toccare con mano il lavoro, la passione e la sostenibilità che stanno dietro a ogni singolo frutto prodotto da Joinfruit: una visita esclusiva in azienda per scoprire da vicino l’impegno quotidiano che garantisce frutta sicura, sostenibile e tracciabile in ogni fase della filiera.

“Il nostro obiettivo con questo torneo – conclude Sacchi – non è solo portare in campo il gusto della frutta, ma anche il valore del nostro lavoro, fatto di passione e responsabilità. Ogni frutto ha una storia che merita di essere raccontata, e con la “Joinfruit Green Cup” vogliamo costruire un legame più profondo tra chi consuma e chi produce, promuovendo uno stile di vita sano, consapevole e rispettoso dell’ambiente.”

Per iscrizioni e dettagli di partecipazione, si prega di contattare Cristina Bortoluzzi Email: cribortoluzzi@gmail.com Cell: + 39 333 8406355

