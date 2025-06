Chiusa con successo la Mostra del Maestro Francesco Paula Palumbo al Castello di Roddi

È terminata domenica 29 giugno l'Esposizione "Vintage 70s Collection" del Maestro Francesco Paula Palumbo al Castello di Roddi nei pressi di Alba.

Per tutti i weekend di apertura del mese di giugno appena terminato, l'afflusso di persone entusiaste è stato costante e non solo in concomitanza dell'orario di apertura alle visite al Castello previste esclusivamente di domenica.

Giunta alla 32° Mostra negli ultimi sei anni, questo Artista continua a stupire e suscitare sempre più interesse anche, come in questo caso, vengono esposte riproduzioni ogni volta migliorate dalla consueta maestria di Armando Loria della Co.Lo.Ro. di Cuneo, Ditta che lavora a livello internazionale da più di cinquant'anni.

Nella circostanza le riproduzioni sono state inserite in una parte della splendida raccolta di cornici artigianali appartenenti all'Artista.

Alcuni dei tanti visitatori provenienti dall'estero si sono spinti a puntualizzare come il Maestro Francesco Paula Palumbo possa essere considerato tra i migliori a livello mondiale almeno nella capacità di trattare il colore all'interno delle sue opere.

Numerosi sono anche stati gli apprezzamenti per l'allestimento ad opera dell'organizzatore della Mostra, il figlio dell'Artista, prof. Claudio Palumbo (che da sei anni allestisce queste esposizioni di suo padre), all'interno della straordinaria location del Castello di Roddi, meravigliosamente restaurato negli anni scorsi.

Un ulteriore esempio di riuscito connubio tra pubblico e privato che premia il costante impegno del Comune di Roddi e della Fondazione Barolo & Castles Foundation.