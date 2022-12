Oltre mille quadrotti all'unicinetto per l'albero di Natale di Sommariva del Bosco

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alla nostra redazione dall'assessore alle manifestazioni e vicesindaco di Sommariva del Bosco Cinzia Agnese Spagnolo.



***



In un giorno di fine estate la nostra segretaria comunale, la Dottoressa Sonia Zeroli, ha raccontato a me ed al sindaco Marco Pedussia di questi alberi di Natale fatti con quadrotti all'uncinetto. Un'idea che ci è subito piaciuta, ma ci pareva impossibile da realizzare visti i tempi strettissimi. Bisognava lanciare l'iniziativa e trovare le persone, fare la struttura, etc.



Dopo un attimo di perplessità e dopo essermi consultata con il sindaco, ho deciso di tentare. Ho contattato Francesca, Loredana e Gerarda, tre persone che sapevo facessero creazioni all'uncinetto a Sommariva e da quel momento l'entusiasmo è salito alle stelle. Era il 30 settembre quando ho pubblicato il post con l'evento sui social: ognuna di noi ha cercato persone che potessero aiutarci, abbiamo fatto un gruppo WhatsApp per poterci consultare e conoscere... non avrei mai immaginato: molte sommarivesi si sono messe al lavoro e sono arrivati quadrotti anche da paesi limitrofi ed alcuni addirittura da molto lontano.



Per chi poteva, al giovedì pomeriggio ci si trovava in una sala messa a disposizione dal comune per assemblare, tagliare fili e trovare idee per personalizzare l'albero (già perché volevamo fosse un albero con un tocco di creatività in più) e così via a fare prototipi di pon pon, stelle ed addobbi vari.



Sono arrivati in totale circa 1300 quadrotti di cui più di mille sono stati utilizzati per addobbare l'albero che ha una un'altezza di tre metri. Il resto dei quadrotti, abbiamo deciso di usarli per assemblare coperte che doneremo in beneficenza il 18 dicembre, quando a Sommariva ci saranno i mercatini di Natale.



Insomma, ora che l'albero è pronto, non ci sembra vero di aver fatto tutto questo lavoro in così poco tempo!



Ringrazio la Dottoressa Zeroli, per avermi dato l'idea, il sindaco per aver creduto in me, e poi ovviamente Loredana, Francesca e Gerarda che hanno coordinato il lavoro con le uncinettine. Mi è impossibile nominarle una ad una.



Un ringraziamento anche alle nostre famiglie che ci hanno supportato, chi fornendo della lana, chi aiutando materialmente nell'addobbo della struttura. Grazie ai colleghi dell'amministrazione, ai dipendenti comunali ed a Area30 per le luci ed ad Antonio Rino Gastaldi per le foto: ognuno di noi ha partecipato come meglio poteva.



Il risultato si potrà ammirare a partire da mercoledì 7 dicembre alle 18:45, quando lo inaugureremo. A tutti voi un grazie di vero cuore.