Con l'accensione dell'albero sul bastione e i mercatini presso il carcere anche Fossano dà il via al Natale [FOTO]

E accensione dell'albero fu! Anche a Fossano.

In una giornata densa di appuntamenti, e culminata con l'accensione del grande albero allestito dalla Pro Loco di Fossano davanti al bastione nord, la cittadinanza si é riversata in via Roma, pedonale per l'occasione dell'apertura del periodo natalizio giovedì 8 dicembre.