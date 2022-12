Luminarie accese a Bra… ed è subito Natale!

Passeggiare per Bra sarà ancora più emozionante, perché l’atmosfera che si crea nel mese di dicembre è davvero scintillante, quanto basta da garantire la giusta prospettiva per i post su Instagram. C’è via Vittorio Emanuele II, via Cavour, via Principi di Piemonte, via Marconi. E poi e poi e poi... fatevi un giretto che di vie illuminate ce ne sono ancora tante.