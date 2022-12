Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 9 dicembre) intorno alle 18 sulla Strada provinciale 10 nel territorio di Ceresola d’Alba, dove due vetture si sono scontrate.

È intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Sommariva Bosco per la messa in sicurezza della strada. Non risultano persone ferite.