Big Eyes Coin: una criptovaluta dominante su Polygon e Huobi Token

Nel 2022, molti investitori in criptovalute hanno dovuto cambiare le loro strategie di investimento. I giorni in cui si investiva in criptovalute note come Quant (QNT) e Chainlink (LINK) per ottenere un profitto sono ormai lontani.

La comunità delle criptovalute sta studiando nuovi progetti in grado di fornire ulteriori prospettive di sviluppo e di offrire grandi vantaggi quando il prezzo di valute come queste scende. Una di queste valute è Big Eyes Coin (BIG) , una nuova piattaforma dal concetto innovativo.

Polygon (MATIC): la blockchain ben strutturata

Polygon (MATIC) è una struttura ben strutturata, facile da usare e interoperabile basata su blockchain per far crescere ed espandere l'infrastruttura sottostante di Ethereum (ETH).

Polygon (MATIC) è una piattaforma che cerca di risolvere alcuni dei problemi di Ethereum. Polygon (MATIC) fornisce diversi moduli che i programmatori possono utilizzare per installare e configurare rapidamente le loro reti blockchain, rendendo questa opzione fattibile.

Questa categoria contiene implementazioni di macchine virtuali, vari contesti di esecuzione e componenti di consenso e governance. Proof of Stake (PoS) è la tecnica di consenso utilizzata dalle reti blockchain costruite sulla struttura Polygon (MATIC). Utilizza una rete decentralizzata di validatori per accelerare le transazioni e ridurre drasticamente le commissioni.

Polygon (MATIC) deve aumentare l'utilizzo della rete a causa del recente calo dei prezzi per sopravvivere. La valuta di Polygon (MATIC) viene attualmente venduta a 1,21 dollari, con un rialzo del 3,29% in un giorno. Anche se Polygon (MATIC) dovesse registrare a breve un aumento dei prezzi, sarebbe più saggio concentrarsi su prospettive alternative con un maggiore potenziale di sviluppo, come Big Eyes (BIG).

Huobi Token (HT): il più grande scambio di criptovalute

Huobi Token è il token nativo di Huobi Global Exchange, la più grande borsa di criptovalute. La borsa, fondata nel 2013 in Cina, è emersa come uno dei principali concorrenti di pesi massimi come Binance e Coinbase.

Il token Huobi (HT) viene utilizzato principalmente come ricompensa per la promozione di contenuti di alta qualità sulla piattaforma. Gli utenti dei token HT beneficiano di una riduzione delle commissioni di scambio. Il token Huobi (HT) può anche pagare per servizi premium come il servizio clienti 24 ore su 24 e l'evasione rapida degli ordini.

Poiché garantisce la sostenibilità a lungo termine di tutte le altre materie prime del sito, il token Huobi è stato soprannominato il "carburante" del nostro ecosistema. Il token Huobi può essere meglio descritto come una criptovaluta che genera reddito passivo.

I titolari di Huobi Token (HT) ricevono regolarmente bonus di riferimento, bonus commerciali e altre promozioni. Gli individui che mantengono il loro Huobi Token (HT) hanno un accesso preferenziale alle nuove monete emesse sulla borsa di Huobi, quindi la detenzione del token genera un reddito passivo.

Big Eyes Coin (BIG) La nuova moneta meme

Il mercato delle monete meme è molto in fermento. Big Eyes Coin (BIG), invece, con la sua simpatica mascotte felina, sta facendo notizia per il suo successo nella prevendita. Tra gli investitori è diffusa la convinzione che gli investimenti in prevendita non calino mai. Big Eyes Coin ha generato finora più di 10,3 milioni di dollari, pur essendo solo nella sesta fase della prevendita.

Big Eyes Coin (BIG) eccelle in diversi settori. Il token intende ridefinire i servizi finanziari basati sulla blockchain entrando nell'ecosistema della DeFi per riversarvi ricchezze.

Inoltre, la moneta meme intende creare un club NFT per gli appassionati di NFT, i collezionisti d'arte e i distributori. I possessori del token BIG potranno scambiare beni digitali e vincere vari premi partecipando a concorsi.

Il portafoglio per la sostenibilità di Big Eyes Coin (BIG) è la novità della città. La criptovaluta a tema felino ha promesso di destinare una parte considerevole dei profitti del suo portafoglio alla conservazione degli oceani e della vita marina. Inoltre, la moneta è stata donata a organizzazioni per la salute mentale e a istituzioni per lo sviluppo e l'educazione dei bambini.

Prima della fine dell'anno, gli investitori vorranno diversificare i loro portafogli acquistando le monete Big Eyes, Polygon (MATIC) e Huobi Token (HT). Sarà un'idea brillante considerare Big Eyes Coin per il vostro prossimo investimento in criptovalute, dato che la comunità è molto forte e la moneta raggiungerà nuove vette con la sua nuova tabella di marcia.

