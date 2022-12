Cardano e Big Eyes Coin mantengono l'equilibrio in mezzo al crollo del mercato delle criptovalute

Proprio quando l'anno fiscale 2022 stava per concludersi, un'altra grande catastrofe si è abbattuta sull'industria delle criptovalute, colpendo pesantemente il suo mercato. La crisi di liquidità di FTX è stata accolta da molte teorie cospirative e FUD (paura, incertezza e dubbio) che hanno fatto precipitare l'intero mercato in un grande buco.

Dopo la crisi di liquidità di FTX, la comunità delle criptovalute ha iniziato a riflettere attivamente su molti modi per "assicurare" i fondi degli investitori e dei trader per mantenere la liquidità sempre in circolazione. In mezzo a tutto questo, alcune criptovalute non hanno reagito troppo. Tra queste ci sono Cardano (ADA) e Big Eyes Coin (BIG) . Scoprite di più su di loro in questo articolo.