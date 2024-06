Tunnel di Tenda, lo stato dei lavori a pochi giorni dalla riapertura impossibile

La questione imbocchi della galleria, che la tempesta Alex ha totalmente stravolto, procede piuttosto lentamente. Lo scavo è al 25%, il rivestimento è fermo al 7.

Il progetto iniziale prevedeva infatti due ponti separati sul versante francese. Un nuovo ponte in calcestruzzo era stato costruito per il traffico dall’Italia verso la Francia, mentre il traffico in direzione opposta avrebbe utilizzato il ponte storico in muratura e sarebbe passato attraverso la galleria storica allargata.