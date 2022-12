Pronto a tornare il Calev'è d'Mondovì: venerdì 16 dicembre la prima riunione organizzativa

Il Carlevè ‘d Mondvì sta tornando. Uno degli eventi più amati di tutto il territorio è pronto a ripartire alla grande, dopo un periodo complesso in cui l'emergenza sanitaria ha fortemente penalizzato ogni attività.



Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, la Famija Monregaleisa, organizzatrice del Carnevale monregalese, ha comunque mantenuta viva la tradizione carnevalesca: ora è il momento di un ritorno in grande stile per il 2023.



«La macchina organizzativa è partita – dice il presidente della Famija Monregaleisa, Enrico Natta – ed è pienamente operativa: ora abbiamo bisogno del sostegno, ma soprattutto della partecipazione del pubblico, che è e rimane la vera anima della manifestazione».



Per questo motivo la Famija indice per venerdì 16 dicembre alle ore 20.30, presso la Sala conferenze “Luigi Scimè” a Mondovì Breo (in corso Statuto, accanto al palazzo comunale) una prima riunione organizzativa per i carri e i gruppi mascherati, alla quale sono invitati tutti gli interessati.



Nel corso della serata verranno fornite tutte le informazioni per la partecipazione alla manifestazione, che prevede due eventi, domenica 12 e domenica 19 febbraio 2023. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 334 3448647 o la mail segreteria@carnevaledimondovi.it.