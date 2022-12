Iran, Cirio in occasione della marcia dei Radicali a Roma: "Quello che accade in quel Paese ci lascia sgomenti"

Anche Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ha voluto dare il proprio contributo in occasione della marcia in difesa delle donne iraniane e per i Diritti Umani nel mondo organizzata a Roma dai Radicali. E ha mandato un messaggio al partito, così come all'Associazione Marco Pannella di Torino.

"Quello che sta avvenendo in Iran ci lascia sgomenti, perché siamo ormai abituati a pensare alla nostra libertà come a qualcosa di naturale - scrive il presidente della Regione -. Ma le immagini che arrivano da Teheran ci ricordano che i diritti umani non sono scontati per tutti e che la nostra vita, per come la conosciamo, è frutto del sacrificio che migliaia di donne e di uomini ci hanno affidato come preziosa eredità".