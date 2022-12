Presentato ieri al Caprissi dal professor Tardivo e Beppe Ghisolfi, il nuovo giallo di Gian Maria Aliberti Gerbotto

Grande successo e parterre importante, ieri sera, venerdì 9 dicembre, per la presentazione al circolo 'L Caprissi di Cuneo, de “L'Asta del tartufo” il nuovo romanzo di Gian Maria Aliberti Gerbotto con protagonista Federico Borgna, ex presidente della provincia, nonché Sindaco di Cuneo.

Con lui continua la carrellata di personaggi noti del territorio che si sono felicemente prestati ad essere coinvolti nella trama come protagonisti dei libri del 50enne giornalista saluzzese... solo l'anno scorso toccò al Vescovo di Saluzzo Monsignor Cristiano Bodo.

“A scanso di equivoci, benché sia stato poi io a succedergli nel ruolo Istituzionale, preciso subito di non essere io, nel romanzo di Gian Maria, l'assassino di Borgna...”Ha scherzato il nuovo presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, intervenendo alla presentazione.

“I romanzi di Gian Maria hanno il merito di consegnare alla storia, immortalandoli nelle trame del giallo, molti personaggi del nostro territorio.”Ha continuato il consigliere regionale Paolo Bongioanni, storico direttore dell'Atl cuneese.

Parecchi sono infatti i volti reali, noti e meno noti di Saluzzo, Cuneo, Alba, Limone, ad essere trascinati anche in questo giallo...

Tra loro spicca l'imprenditrice Silvia Merlo, il dottor Giovanni Milano, Ilaria Longhi, la dottoressa Francesca Serale, Virginia Mirarchi, ma anche Moris delle mozzarelle, Giorgio Chiesa e il suo albergo Lovera Palace, il nuovo ristorante giapponese Torii, l'immobiliarista Luigi Fassino e il suo Rotary club saluzzese, il Capitano Basso che nella finzione romanzesca coordina le indagini e poi l'avvocato Ferruccio Calamari, che difende gli accusati... E poi ancora i Cavalieri del tartufo e dei vini d'Alba, con il loro Gran Maestro, Tomaso Zanoletti.

L'autore, introdotto dal professor Giuseppe Tardivo, e poi intervistato sul palco dal banchiere Beppe Ghisolfi, ha illustrato la trama del giallo: “Al castello di Grinzane Cavour, nell'albese, si tiene la famosa asta del tartufo, quando ad un certo punto, il Presidente Borgna, si allontana dalla platea per rispondere ad una telefonata improvvisa... Poco dopo viene ritrovato a terra riverso in una pozza di sangue. Subito si pensa che sia semplicemente inciampato... ma nulla è come sembra. Che abbia “visto” qualcosa che non doveva vedere? Ma lui non ci vede! Una bella gatta da pelare per gli inquirenti.”. Ha detto Aliberti.

La Prefazione è di Vincenzo Mollica: “Ho conosciuto Gian Maria, quando seguivo il Festival di Sanremo...Usavamo lo stesso studio Rai all'interno del teatro Ariston; lui per registrare i suoi collegamenti con i programmi di Marzullo e io per il Tg1. Oggi sono felice nell'apprendere che quel bravo inviato, con la passione per la scrittura, con questo romanzo sia riuscitoad entrare nel nostro mondo delle ombre con una complicità appassionata e coinvolgente.”. Scrive il giornalista di DoReCiakGulp.

L'ultimo romanzo di Aliberti Gerbotto di Casteldelfino, che oltre ai suoi gialli saluzzesi, ha già all'attivo anche una decina di libri, spesso dedicati al mondo dei vip e pubblicati da case editrici del calibro di Piemme e Mondadori, o distribuiti da Rizzoli e De Agostini, si può acquistare in libreria al prezzo di 16 euro e presto sarà disponibile anche on line sul sito internet della Mondadori.