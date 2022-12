Alba, al Museo civico si festeggia il Natale in musica

Il Museo civico “F. Eusebio” di Alba quest’anno festeggia in musica l’arrivo delle festività natalizie. L’appuntamento è sabato 17 dicembre alle ore 17,30.

La sala Maccario ospiterà il “Concerto di Natale” per quattro trombe e pianoforte con brani di Purcell, Handel, Bach e alcune immancabili melodie natalizie, come Bianco Natale di Irving Berlin e So this is Christmas di John Lennon.

Protagonisti del concerto docenti e allievi dell’Istituto civico musicale “L. Rocca”: alla tromba suoneranno il prof. Marco Bellone e gli allievi della classe di tromba Fausto Altare, Matteo Boglietti e Giulio Riolfo, mentre al pianoforte si esibirà il prof. Giovanni Scotta.

Il concerto di Natale fa parte del progetto “Musica in Museo” che dopo il successo delle passate edizioni propone una rassegna di concerti organizzati in collaborazione con l’Istituto civico per far conoscere e valorizzare le collezioni museali utilizzando il linguaggio musicale come occasione di aggregazione e crescita culturale, ma anche di divertimento.

I prossimi appuntamenti, a cura dei docenti e degli allievi dell’Istituto musicale, si svolgeranno tra gennaio e marzo 2023.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura Carlotta Boffa: “Il concerto sarà l’occasione per condividere un momento di festa insieme e scambiarsi gli auguri di Natale, ma non solo. Con il progetto “Musica in Museo”, infatti, abbiamo deciso di unire due nostre eccellenze, il Museo civico e l’Istituto musicale, facendo entrare la musica nelle sale espositive e offrendo un’opportunità in più di scoprire le collezioni albesi, con l’augurio di suscitare l’interesse anche dei più giovani”.

L’ingresso è gratuito e la prenotazione è consigliata.

Per info e prenotazioni: Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio” Via Vittorio Emanuele II, 19 - Alba museo@comune.alba.cn.it - 0173.292473