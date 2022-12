A Faule la Chorale Valgrisenche 'canta il Natale'

Quest’anno per la Comunità di Faule il tradizionale concerto di Natale non sarà solo un evento importante ma diventerà simbolo reale della fraternità e dell’amicizia tra la comunità di Faule e la Valle d’Aosta.



Un evento sentito e voluto da entrambe le realtà che non fa altro che portare avanti l’azione di collaborazione tra il Comune e la Pro Loco di Faule, la Regione autonoma Vallée d’Aoste e lìAssociazione Forte di Bard.



L’anno scorso la Pro Loco di Faule aveva portato la Bagna Caoda al Forte di Bard in una serata indimenticabile, esperienza che sicuramente si cercherà di ripetere, quest’anno la Regione Autonoma Vallée d’Aosta e l’Associazione Forte di Bard inviano quale loro rappresentate la Chorale Valgrisenche che terrà il concerto di Natale “ Contoma Natal” a Faule il 17 dicembre 2022 alle ore 21,00 nella chiesa Parrocchiale di San Biagio in Faule.



Il coro misto "Chorale de Valgrisenche" nasce nel 1978 con la prima partecipazione alla rassegna annuale delle "Floralies Vocales" anche se l’attività canora rivolta essenzialmente all’animazione delle cerimonie liturgico-religiose data qualche anno prima (1971). Accanto alla tradizione sacra si inseriscono brani folkloristici e tradizionali di montagna, quelli d’autore, la musica polifonica, gli spirituals e la musica leggera. È il direttore Maurizio Longo, maestro a partire dal 1990, diplomato in composizione, musica corale e direzione d’orchestra, ad arricchire il vasto repertorio del gruppo, permettendo allo stesso di farsi apprezzare in Italia e all’estero. Nel 2005 l’incarico è affidato al Maestro Angelo Filippini. Dopo quasi 30 anni la Chorale de Valgrisenche continua ad essere una splendida realtà forte di una trentina di elementi. In questo lungo lasso di tempo ha presenziato, riscuotendo significativi consensi di pubblico e di critica a numerosissime manifestazioni in Italia e all’estero incontrando importanti gruppi canori e folkloristici nazionali ed internazionali. Da citare fra le partecipazioni significative, il festival Internazionale di Canti di Montagna ad Oberstaufen in Germania, Il concerto Internazionale di Canti Natalizi ad Hochst, interamente registrato dalla televisione nazionale austriaca, la partecipazione, ripresa in mondovisione, dell’Angelus del Papa Giovanni Paolo II a Les Combes di Introd a cui si sommano le centinaia di concerti nelle varie tournées in Italia, in Francia, Belgio, Svizzera, Olanda, Germania, Austria e Croazia.



Il programma della serata sarà composto da brani per la maggior parte della tradizione natalizia valdostana ed internazionale e da alcuni brani popolari e d’autore.



Seguirà al concerto un incontro tra la Comunità di Faule e quella di Valgrisenche dove il Sindaco con l’amministrazione Comunale e la Pro Loco di Faule augureranno il Buon Natale alla comunità Faulese e a tutti i partecipanti alla serata. Ingresso libero