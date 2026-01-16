I caviè di Elva, nel ricordo di don Sandro Barra

Venerdì 23 gennaio, alle ore 20.30, nel Salone della Casa di riposo di Piasco ci sarà la presentazione ufficiale del libro “Elva e la sua gente” di Alberto Burzio (Barba Bertu), con fotografie di Alma Delfino.

(Alberto Burzio)

La serata sarà moderata dal giornalista Fausto Lamberti.

Dopo il saluto della sindaca di Piasco Stefania Dalmasso, del parroco don Paolo Gerardi e di Bianca Rinaudo (presidente della Casa di riposo di Piasco), l’autore del libro dialogherà con Elio Lingua (presidente provinciale Acli), con don Beppe Arnaudo (amico di don Sandro Barra, morto in un tragico incidente stradale nel 1977 sulla strada del vallone di Elva), con don Roberto Bruna (vicario della Diocesi di Saluzzo e figlio di caviè) e con Franco Baudino, montanaro di Elva.

L’ingresso è libero.