Saluzzo celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale: riconoscimenti agli agenti più meritevoli

È diventata ormai una tradizione: martedì 20 gennaio la Polizia locale di Saluzzo si ritrova per celebrare il patrono degli agenti San Sebastiano martire e per assegnare dei riconoscimenti a chi si è distinto nell’attività durante l’anno appena concluso.

Un appuntamento che si è sempre svolto negli ultimi anni.

Il comandante Fulvio Senestro ha curato l’organizzazione.

Il ritrovo è fissato alle 17 in Sala rossa, nel municipio di via Macallè n°9. Senestro insieme al sindaco Franco Demaria, alla giunta comunale, ai consiglieri e al personale della polizia, presenterà agli operatori della stampa locale i dati delle attività svolte nel 2025, “con particolare riferimento – spiegano dal comando – ai progetti realizzati, a quelli in atto e alle prospettive future della polizia saluzzese”.

Seguirà, la consegna dei riconoscimenti per gli agenti che si sono particolarmente distinti per attività specifiche e in generale durante il servizio alla cittadinanza. Il pomeriggio si conclude dalle 18,30 in duomo con la messa celebrata nella cattedrale della città.

Saranno presenti esponenti di altri comandi di Polizia locale dei Comuni della provincia di Cuneo.