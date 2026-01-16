Sabato 21 marzo si svolgerà a Monticello d’Alba la quarta edizione del Cantè j’Euv dj’Amis, la tradizionale festività del cantare le uova, parte dei festeggiamenti pasquali nella maggior parte dei paesi del basso Piemonte che unisce socialità, musica, gusto e soprattutto divertimento.

Le quattro Pro Loco di Ceresole d’Alba, Monticello d'Alba, Pocapaglia e Sanfrè si uniranno per dare nuovamente origine a questa iniziativa, ritrovata solamente verso la metà degli anni '60 del Novecento.

La manifestazione, rivisitata e denominata Cantè j'euv dj’Amis grazie al legame e all’amicizia delle quattro associazioni, avrà luogo a Monticello d’Alba (Borgo) a cominciare dalle ore 18.

All’interno di questo contesto verrà ripresentato, visto il grande successo riscontrato gli anni precedenti, il progetto Canté j’Euv dei bambini, che vedrà i bambini ed i ragazzi dei corrispondenti istituti scolastici, esibirsi in canti popolari e rappresentare a modo proprio questa tradizione, al fine di mantenere ancora più accesa questa usanza.

L’intera serata sarà poi animata da gruppi di cantori provenienti da ognuno dei rispettivi paesi e gruppi spontanei che, attraverso i canti tradizionali e caratteristici, cercheranno di farci tornare indietro nel tempo di qualche decennio.

Oltre al vino del Roero, non potrà sicuramente mancare il cibo. Ogni Pro Loco si occuperà infatti della realizzazione di piatti tipici: polenta, raviole, antipasto misto della tradizione, torta con crema di gianduia e molto altro.

Qua è quasi tutto pronto, quindi vi aspettiamo a braccia aperte per trascorrere una serata in compagnia all’insegna della tradizione.