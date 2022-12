Beinette, illuminazioni natalizie limitate ad alcune zone del paese

Qualche mugugno, ma anche approvazione da parte della cittadinanza di Beinette sulla scelta di variare le luminarie natalizie da zona a zona del paese.

A nome della sua Amministrazione, il sindaco Lorenzo Busciglio, precisa: "L'amministrazione comunale di Beinette ha scelto di non installare le decorazioni natalizie in paese e di concentrare l'illuminazione decorativa sulla piazza Umberto I per coerenza al risparmio energetico che tutti cerchiamo di realizzare attraverso i gesti quotidiani.

Lo spirito e l'atmosfera del Natale 2022 sono realizzabili attraverso la partecipazione alle varie iniziative che nel mese di dicembre le associazioni beinettesi hanno programmato. Certi di trovare la vostra comprensione e la collaborazione per alternative belle ed efficaci tanto quanto le consuete".