La buschese Maria Requena premiata come donna di rilievo nella lotta per la difesa dei diritti umani

La buschese Maria Requena, fondatrice e presidente dell’associazione Venezuela in Piemonte con sede a Busca, è stata premiata ieri sera al Teatro Juvarra di Torino come “donna di rilievo nella lotta per la difesa dei diritti umani” dalla Fondazione Millennium, che ha dato vita a una serata di riflessione e spettacolo in collaborazione con l'associazione Mediterraneos Production, l'associazione Wio, il supporto del Comitato dei Diritti Umani della Regione Piemonte e il sostegno della Fondazione CRT.



Donne, lotta e diritti sono stati questi i temi dell'evento internazionale voluto alla vigilia di Natale e proprio nei giorni in cui il coraggio delle donne iraniane giunge al mondo con la necessità di essere ascoltate e aiutate attraverso una rete solidale. Nel corso della serata sono state premiate anche per l’Ucraina Alla Chichotkina, per l’Iran Deniz Kivage e Samira Ardilani e le italiane Laura Cassio, Rosanna Paradiso, Laura Presti.



I complimenti per il riconoscimento le sono giunti dal sindaco, Marco Gallo: "Alla nostra concittadina è stato riconosciuto il giusto merito per come si spende da anni nella causa in favore del popolo venezuelano".



Venezuela in Piemonte

L’associazione Venezuela in Piemonte è su Facebook (Venezuela in Piemonte) e Instagram (@piemonte.venezuela), dove si possono vedere le foto delle consegne delle spedizioni di generi di prima necessità raccolte dall’associazione e spedite nell'isola Margarita e a Caripe, Merida, Valencia.



Maria Requena

Nata a Caracas nel 1961, seconda di sei figli, giunta in Italia nel 1991, è cittadina italiana dal 1996. Abita a Busca col marito Renato Raina e i due figli Roberto e Maurizio. Mediatrice interculturale, è stata graphic designer nel suo Paese e si è poi diploma in Scultura con 110 e lode all'Accademia Albertina di Torino.



Sempre attenta alla situazione del Venezuela, si fa presenza attiva nelle piazze, manifestando contro il regime che da più di vent’anni calpesta i diritti umani dei venezuelani.



Nel 2018 fonda l'associazione Venezuela in Piemonte, che ha tra le sue finalità portare in evidenza la gravità della crisi che sta vivendo il popolo venezuelano, promuovere la cultura del proprio Paese, aiutare i migranti venezuelani e italo-venezuelani che arrivano nel Piemonte, organizzare e spedire raccolte di aiuto umanitario in Venezuela. E’ membro del Comitato per i Diritti Umani e Civili della Regione Piemonte.