Mondovì, il Comune mette in guardia i cittadini: falsi addetti segnalati in località Sant'Anna

Il Comune di Mondovì mette sull'avviso i cittadini: in località Sant'Anna sono state segnalate persone che tentano di introdursi in casa con la scusa di effettuare sanificazioni per conto dello stesso Municipio.

Il Comune avvisa pertanto che "non ha mai dato alcun incarico in tal senso e pertanto si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare alle forze dell'ordine ogni sospetto rivolgendosi al 112 (numero unico di emergenza) o al Comando di Polizia Locale (0174.559205)".