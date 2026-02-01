 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 febbraio 2026, 10:05

Askatasuna, il giorno dopo. Devastazione e danni nel quartiere. E spunta un video con un manifestante manganellato [FOTO]

Auto devastate, binari da ripulire, detriti e indumenti abbandonati ieri dai manifestanti durante gli scontri. Ecco come si risveglia la zona di Vanchiglia. Sui canali social le immagini di un uomo picchiato dalle forze dell'ordine

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

I cani corrono a prendere la pallina da tennis nel giardino del Campus Einaudi, a pochi metri da dove ieri sera un poliziotto è stato accerchiato e picchiato violentemente dagli antagonisti durante il corteo pro-Askatasuna. È questa una delle scene di ritorno alla normalità che arrivano questa mattina poco dopo le nove da Vanchiglia, teatro ieri sera di violenti scontri tra le forze dell'ordine ed i manifestanti.

Subito dopo la manifestazione, intorno all'1.30 di notte gli operatori dell'Amiat sono intervenuti per ripulire viali e controviali dell'area attorno alla Dora per permettere il passaggio delle auto e dei pedoni.

Bidoni chiusi con lucchetto 

Le strade della Circoscrizione 7 portano ancora impresse i segni degli assalti, soprattutto a ridosso dell'ex centro sociale di corso Regina Margherita 47. I bidoni dell'immondizia sono ancora chiusi con il lucchetto, con accanto depositati i sacchetti con i rifiuti. Ma le vie in molti punti sono lastricate da pezzi di bottiglie di birra, probabilmente lanciate durante gli attacchi. 

Guerriglia urbana 

In risposta per terra ci sono i cilindri dei lacrimogeni, accanto a fuochi d'artificio e petardi sparati. Qua e là magliette o altri indumenti neri abbandonati. Scene da guerriglia urbana.

Sul controviale adiacente al Campus Einaudi sono parcheggiate una Fiat Panda con il lunotto completamente distrutto e un'altra vettura blu per metà devastata e saccheggiata. Le cancellate, a chiusura del sito universitario sul lungo Dora, sono state per metà divelte e buttate a terra. Nel giardino, a pochi passi, ancora visibili i resti di falò e fiamme.

Linea 3 bus

Questa mattina la linea 3 è ancora gestita su bus: gli operai di GTT stanno ripulendo la sede dei binari dai detriti, così come la carreggiata. I negozi sono in maggioranza chiusi, eccetto il bar di corso Tortona all'angolo in corso Regina Margherita che tra un caffè e l'altro diventa un crocevia per scambiarsi informazioni.

Manifestante picchiato 

E sui social, dopo il video dell'aggressione al poliziotto fatto dal nostro giornale TorinOggi.it, sta facendo il giro un filmato dove si vede un manifestante a terra manganellato dalle forze dell'ordine.

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Il giorno dopo il corteo pro Askatasuna e i disordini

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium