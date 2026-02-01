Askatasuna, il giorno dopo. Devastazione e danni nel quartiere. E spunta un video con un manifestante manganellato [FOTO]

I cani corrono a prendere la pallina da tennis nel giardino del Campus Einaudi, a pochi metri da dove ieri sera un poliziotto è stato accerchiato e picchiato violentemente dagli antagonisti durante il corteo pro-Askatasuna. È questa una delle scene di ritorno alla normalità che arrivano questa mattina poco dopo le nove da Vanchiglia, teatro ieri sera di violenti scontri tra le forze dell'ordine ed i manifestanti.

Subito dopo la manifestazione, intorno all'1.30 di notte gli operatori dell'Amiat sono intervenuti per ripulire viali e controviali dell'area attorno alla Dora per permettere il passaggio delle auto e dei pedoni.

Bidoni chiusi con lucchetto

Le strade della Circoscrizione 7 portano ancora impresse i segni degli assalti, soprattutto a ridosso dell'ex centro sociale di corso Regina Margherita 47. I bidoni dell'immondizia sono ancora chiusi con il lucchetto, con accanto depositati i sacchetti con i rifiuti. Ma le vie in molti punti sono lastricate da pezzi di bottiglie di birra, probabilmente lanciate durante gli attacchi.

Guerriglia urbana

In risposta per terra ci sono i cilindri dei lacrimogeni, accanto a fuochi d'artificio e petardi sparati. Qua e là magliette o altri indumenti neri abbandonati. Scene da guerriglia urbana.

Sul controviale adiacente al Campus Einaudi sono parcheggiate una Fiat Panda con il lunotto completamente distrutto e un'altra vettura blu per metà devastata e saccheggiata. Le cancellate, a chiusura del sito universitario sul lungo Dora, sono state per metà divelte e buttate a terra. Nel giardino, a pochi passi, ancora visibili i resti di falò e fiamme.

Linea 3 bus

Questa mattina la linea 3 è ancora gestita su bus: gli operai di GTT stanno ripulendo la sede dei binari dai detriti, così come la carreggiata. I negozi sono in maggioranza chiusi, eccetto il bar di corso Tortona all'angolo in corso Regina Margherita che tra un caffè e l'altro diventa un crocevia per scambiarsi informazioni.

Manifestante picchiato

E sui social, dopo il video dell'aggressione al poliziotto fatto dal nostro giornale TorinOggi.it, sta facendo il giro un filmato dove si vede un manifestante a terra manganellato dalle forze dell'ordine.