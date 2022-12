Se stai cercando token di cui ti puoi fidare, non guardare oltre Polkadot, NEAR Protocol e Big Eyes Coin

La criptovaluta è una dicotomia affascinante. Da un lato, i critici sostengono che la mancanza di regolamentazione è sfavorevole e la criptovaluta viene utilizzata per sostenere il riciclaggio di denaro e le attività terroristiche. Se si esaminano le risorse online, i detrattori delle risorse digitali stanno effettivamente conducendo una campagna diffamatoria contro la criptovaluta.

D'altra parte, governi, banche e processori di pagamento stanno venendo a patti con la criptovaluta. Tutte le parti stanno cercando modi per incorporare la criptovaluta nei loro affari, legittimandola nel processo. In un modo o nell'altro, i paesi stanno reagendo al fenomeno. Ad esempio, il Giappone ha recentemente aggiornato sei leggi per contrastare il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute.

Sulla base di resoconti condivisi dai media locali, il governo giapponese ha modificato una mezza dozzina di leggi associate al Foreign Exchange Act per arginare attività potenzialmente illegali. Di conseguenza, le società di scambio di criptovaluta dovranno affrontare ulteriori controlli, sanzioni e altro. Paesi del primo mondo come il Giappone, gli Stati Uniti e altri stanno adottando misure per affrontare la criptovaluta, sottolineando che le risorse digitali sono il futuro. Se condividi questa opinione, ti suggeriamo di esaminare i seguenti token:

Polkadot: Aiutare il Web 3.0 a prendere vita

Polkadot è un progetto multi-chain partizionato open source che collega una rete di blockchain uniche. La piattaforma supporta la trasmissione cross-chain di token, dati e tipi di asset. In sostanza, DOT rende le blockchain interoperabili tra loro. Polkadot è stato creato per ospitare un internet decentralizzato di blockchain, formalmente noto come Web 3.0.

DOT è noto come metaprotocollo di livello zero poiché funziona come una rete di blockchain di livello uno chiamate catene parallele o paracatene in breve. La piattaforma può aggiornare la sua base di codice in modo forkless e autonomo. L'aggiornamento è possibile grazie alla governance on-chain, in cui i titolari di token determinano il risultato di ciascuna implementazione.

Protocollo NEAR: facilitare la creazione senza soluzione di continuità di DApps

NEAR Protocol è un sistema blockchain di livello uno che fornisce una piattaforma cloud guidata dalla comunità. NEAR elimina i limiti affrontati dalle blockchain precedenti, come la bassa velocità, l'interoperabilità poco brillante e lo scarso throughput. In parole più semplici, il protocollo NEAR è l'impostazione perfetta per la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp).

Lo sviluppatore e la piattaforma user-friendly utilizzano nomi di account leggibili dall'uomo, rispetto agli indirizzi del portafoglio crittografico di Ethereum. Inoltre, NEAR vanta un meccanismo di consenso chiamato "Doomslug", che consente alla piattaforma di risolvere i problemi di scalabilità. NEAR nasce da un'idea di NEAR Collective, una comunità che sta aggiornando il codice originale e fornendo aggiornamenti all'ecosistema NEAR.

Big Eyes Coin: una moneta meme che cerca di fare la differenza

Gli aspetti tecnici di Big Eyes Coin (BIG) sono relativamente semplici, rispetto ai token sopra menzionati. La piattaforma racchiude due caratteristiche principali, la prima delle quali è focalizzata sulla finanza decentralizzata (DeFi). BIG consente agli utenti di spostare le proprie risorse nell'ecosistema DeFi.

In secondo luogo, Big Eyes Coin è conosciuta come un token comunitario, il che significa che si concentra su sforzi di beneficenza. In questo caso, il tema del benessere sono gli oceani del mondo. Ogni volta che una transazione viene regolata, una parte dei fondi coinvolti sarà riservata alla conservazione degli oceani.

E gli investitori possono fare passivamente la loro parte per aiutare l'ambiente.

Tokenomics

200 miliardi di token 70% (140 miliardi) su una prevendita pubblica 20% (40 miliardi) per gli scambi 5% (10 miliardi) per beneficenza 5% (10 miliardi) per il marketing

Considerazioni finali

Potrebbero esserci alcuni tagli e cambiamenti nel settore delle criptovalute nei prossimi mesi. Il mercato è stato scosso da un crollo devastante. Mentre superiamo il collasso, i paesi si stanno muovendo per utilizzare le criptovalute. Ad ogni modo, è un momento emozionante per essere coinvolti con le criptovalute. Se vuoi acquistare un token entusiasmante, puoi scaricare MetaMask e acquistare Big Eyes Coin con carta o con Ethereum.

