Cuneo, Peppe Frana e Federica Bianchi in concerto al Museo Diocesano

Venerdì 16 dicembre (ore 21:00) la prima edizione del festival 'Modulazioni. Musica per ogni tempo', a cura di Maestro Società Cooperativa, porta al Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo Peppe Frana al liuto medievale e chitarrino e Federica Bianchi al clavicymbalum, due interpreti eclettici e originali presenti da anni sulla scena medievale, rinascimentale e barocca internazionale. L'appuntamento è a ingresso libero; prenotazioni su www.modulazioni.net.

In 'Crisalide', Frana e Bianchi eseguiranno un programma che esplora l'interazione tra strumenti intavolatori nell'interpretazione dei repertori del XIV e XV secolo, presentando esempi tratti dalla letteratura organistica medievale italiana e mitteleuropea e adattamenti originali di repertorio vocale e strumentale coevo, nel tentativo di recuperare la pratica compositiva al fianco di quella esecutiva. Protagonisti i plettri e i pizzichi di strumenti poco frequentati come il chitarrino e il clavicymbalum, che daranno al ruolo delle due voci una dimensione nuova. In programma numerosi brani di Conrad Paumann (c. 1410-1473), eclettico e sperimentatore virtuoso del liuto e dell'organo. 'Crisalide' è anche un disco prodotto da NovAntiqua Records, uscito lo scorso agosto, con musiche di Johannes Ciconia, Francesco Landini, Jacopo da Bologna, Pierre Des Molins.

Peppe Frana nasce a Salerno nel 1986; dopo la passione giovanile per la chitarra elettrica, grazie all'incontro con i membri dell'Ensemble Micrologus sviluppa un forte interesse per la musica del Medioevo e per il liuto a plettro, di cui diventa presto uno dei più apprezzati solisti e insegnanti, specializzandosi nel repertorio trecentesco italiano. Collabora stabilmente con numerosi artisti e progetti musicali nell'ambito della musica antica, orientale e extracolta. Federica Bianchi, riconosciuta come uno dei grandi talenti del clavicembalo della sua generazione, si è aggiudicata alcuni dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati alla musica antica. Nel 2012 ha intrapreso con l'ensemble 'La Fonte Musica' un percorso di ricerca sulla musica tardomedievale, approfondendone la prassi storica attraverso lo studio di tastiere quali il clavicymbalum e l'organo gotico.

La programmazione del mese di dicembre di 'Modulazioni. Musica per ogni tempo' proseguirà domenica 18 alle ore 17:00 con 'VivaldiBiberon', concerto-laboratorio a cura del gruppo di musiciste Incantabimbi rivolto alla fascia 0-6 anni presso il Rondò dei Talenti.

Crisalide | Peppe Frana e Federica Bianchi, Venerdì 16 dicembre, ore 21:00, Museo Diocesano San Sebastiano, Contrada Mondovì 15, Cuneo. Ingresso libero, prenotazioni via mail a prenotazioni@modulazioni.net Info: info@modulazioni.net Facebook: ModulazioniInstagram: @Modulazioni