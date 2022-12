Donatori di Barge contribuiscono alla ristrutturazione del casello di Campiglione Fenile

All’ex casello ferroviario di Campliglione Fenile, sulla ciclabile ‘Via della Pietra’, mancavano solo più gli infissi, ma il costo della ristrutturazione era lievitato talmente che non c’erano più i soldi per acquistarli. La donazione di una famiglia bargese, però, ha risolto il problema, ed ora la struttura attende gli ultimi ritocchi.



“I costi della ristrutturazione erano stati definiti circa 4 anni fa, all’avvio del progetto di riqualificazione della struttura, e ammontavano a circa 85.000 euro. Di questi, 28.000 erano stati stanziati dal Comune, che aveva già acquistato la struttura a 15.000 euro, e 57.000 dalla Regione Piemonte, nell’ambito del progetto ‘Via della Pietra’” riepiloga il sindaco Paolo Rossetto. Nel frattempo però i costi sono aumentati: “I lavori sono iniziati questa primavera ma purtroppo, con l’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’ultimo anno, non era più possibile finanziare l’acquisto dei serramenti” continua.



E qui sono intervenuti Gualtiero e Cristina Capellino della ditta bargese Doc Legno, in ricordo del padre Francesco Capellino, a cui è dedicato un tratto della pista.



“Sono stati gentilissimi donandoci tutta la parte dei serramenti che era necessaria - conclude Rossetto - . Ora procederemo con la tinteggiatura interna dei locali e con il posizionamento di una porta in ferro per i servizi esterni”.