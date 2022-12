A Dogliani il concerto di Natale con la Filarmonica “Il Risveglio”

Dopo il successo del connubio e il mutuo scambio di musici tra la Filarmonica “Il Risveglio” e l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana diretta dal M° Paolo Fiamingo del concerto di Natale 2021, la banda musicale doglianese prosegue nel solco di presentare ai suoi fedeli ascoltatori un programma arricchito dalla presenza di ospiti di prima grandezza.

L’edizione 2022 non farà eccezione in quanto vi sarà la presenza della musicista Elena Chiaramello, virtuosa della fisarmonica, che esprime se stessa in molti generi musicali, dalla classica alla musica popolare che attualmente sta frequentando il Biennio di secondo Livello presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto l’attenta guida del M. Sergio Scappini e che si esibirà sia in veste di solista che accompagnata dalla formazione doglianese. Il programma sarà incentrato su brani originali per fisarmonica e banda quali “Black and White” e “3 Sketches” e su arrangiamenti quali “Tango pour Claude” di Richard Galliano e “Novitango” di Astor Piazzolla.

La Filarmonica “Il Risveglio” presenterà un programma con diverse novità nel quale troveranno spazio tre brani natalizi (“Greensleeves”, “Christmas Fanfare” e “A most Wonderful Christmas”), la trascrizione del valzer dal balletto da “Il lago dei Cigni” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky e brani originali per banda.

La serata sarà aperta dalla rinnovata Banda Giovanile nata dall’ambizioso progetto “Banda? Elementare!” svolto in stretta collaborazione con L’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani. La formazione, composta da una ventina di ragazzi della scuola dell’obbligo (su circa una quarantina che partecipano al progetto) è diretta da Osvaldo Boggione ed ha esordito a giugno in occasione del concerto di San Paolo. I giovanissimi eseguiranno tre brani scritti originariamente per questo tipo di formazione ed un brano di carattere natalizio.

Il concerto sarà un’occasione per scambiarci gli auguri e sarà un momento per ascoltare uno strumento dalla forte connotazione popolare in un contesto diverso dal solito.

Presenterà la serata Rosalba Giacchello.

Ulteriori informazioni sulla serata e più in generale sull'attività del "Risveglio" si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo www.ilrisveglio.it. e sulla omonima pagina Facebook.