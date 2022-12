Dalla Regione 30mila euro per il piano strategico del Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese

La Regione Piemonte ha riconosciuto un contributo di 300mila euro, per il progetto strategico del Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese.

Le risorse erogate consentiranno di attuare forme di aggregazione tra i Comuni aderenti nei quali il commercio si pone come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio per accrescerne l’attrattività, anche attraverso aiuti agli esercizi commerciali che in essi vivono.

Come ricordato anche il sindaco, attraverso un video messaggio ai cittadini, ci sono molti altri contributi pervenuti al Comune in quest’ultimo periodo, sia erogati dalla Regione che dalla Fondazione CRC.

In particolare:

- 30 mila euro di contributo erogato dalla Regione Piemonte per la realizzazione di attività nell’ambito del programma di intervento del Sistema Bibliotecario.

- 10 mila euro di contributo erogato dalla regione Piemonte per l’iniziativa “Sport in Piazza” a valere sul Bando “Eventi e iniziative sportive organizzati dai comuni nell’ambito dell’evento Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”;

- 13 mila euro di contributo assegnato dalla Fondazione CRC, a valere sulle risorse destinate alla valorizzazione del patrimonio culturale, a parziale copertura del restauro di sei busti lignei di Santi Vescovi risalenti al 1600, conservati nella Chiesa della Missione di Piazza;

- 100 mila euro di contributo assegnato dalla Fondazione CRC, a sostegno del progetto “cultura e benessere”, in esito alla partecipazione al bando “Giardino delle idee”, volto a migliorare le condizioni di benessere dei ragazzi nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni;

- 70 mila euro di contributo della Fondazione CRC finalizzato alla realizzazione di una o più misure previste dal PAESC - Piano d’Azione per l’energia sostenibile e il clima.

L’amministrazione comunale intende esprimere un apprezzamento ed un ringraziamento particolare al lavoro svolto con impegno e costanza da tutti gli uffici interessati, sia nella fase di partecipazione ai bandi che nella successiva fase di utilizzo e gestione operativa delle risorse che verranno assegnate.