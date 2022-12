In vendita l'ex scuola comunale di Frazione Santa Rosalia

Il Comune di Savigliano mette in vendita l'ex scuola di frazione Santa Rosalia. Il prossimo 24 gennaio 2023 – alle 10, presso il settore Lavori pubblici del Municipio – è indetta un'asta pubblica con il sistema delle offerte segrete. 61.420 euro il prezzo a base d'asta.

L'edificio fa parte del piano delle alienazioni, elenco che le Amministrazioni predispongono inserendovi gli immobili che non utilizzano più.

Si tratta di un fabbricato realizzato negli anni ’30 e successivamente ampliato negli anni ’60. È costituito da un unico piano fuori terra, e comprende un salone polivalente, una dispensa, due ripostigli, un bagno ed un antibagno. Completano la proprietà un basso fabricato esterno, usato come deposito, ed il cortile.

Le offerte devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Savigliano – consegnandole a mano oppure via posta – entro e non oltre il 24 gennaio 2023 alle ore 10. Quelle che arriveranno dopo la scadenza del termine non saranno ritenute valide ed i concorrenti non saranno ammessi all’asta.

Tutte le informazioni e l'avviso d'asta integrale sono sul sito internet www.comune.savigliano.cn.it. È possibile contattare l'Ufficio Tecnico comunale allo 0172.710251.