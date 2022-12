Dove acquistare in sicurezza i fuochi d'artificio per Capodanno?

Puoi acquistare in totale sicurezza i tuoi fuochi d’artificio presso la Granda Fuochi di Cuneo. Da molti anni l’azienda è specializzata nella commercializzazione di fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici adatti ad ogni ricorrenza a prezzi più bassi di quanto uno possa pensare – Da martedì 27 a sabato 31 dicembre orario continuato dalle 8:30 alle 19:30. Se puoi, vieni prima così avremo più tempo per gestire al meglio la tua festa.

Abbiamo tutti voglia di un po’ di serenità, tranquillità e divertimento.

Anche il 2022 è stato un anno difficile, l’energia, il gas, la guerra, ecc… tutte cose negative che hanno condizionato il nostro benessere fisico e mentale.

Tra una decina di giorni inizierà il 2023, partiamo con il piede giusto: festeggiamo il Capodanno al ristorante o a casa con gli amici illuminando il cielo con spettacolari fuochi d’artificio!

Consigliamo di consultare il sito internet https://www.grandafuochi.it/ così da poter visionare l’ampio assortimento di spettacoli pirotecnici e fuochi d’artificio disponibile per le nostre feste. Da quest’anno è possibile selezionare per ogni prodotto disponibile, un video che riproduce per intero lo spettacolo che andremo ad acquistare. Ognuno potrà scegliere in serenità dopo aver visionato lo spettacolo che desidera acquistare!

Anche se sono sicuri, suggeriamo di fare sempre molta attenzione quando si acquistano e si usano i fuochi d’artificio.

Se vogliamo divertirci mantenendo un assoluto grado di sicurezza, possiamo contattare La Granda Fuochi, la quale è disponibile a fornirci tutte le informazioni necessarie per poter allestire il Nostro spettacolo in piena sicurezza e nel pieno del rispetto delle normative che controllano e tutelano l'utilizzo dei fuochi artificiali.

Spesso molti si domandano: ma quanto costa uno spettacolo pirotecnico? La risposta è: molto poco, meno di quanto uno possa immaginare! Questa tipologia di spettacolo ormai ha raggiunto costi che possono essere tranquillamente alla portata di tutti. La vasta disponibilità di prodotti permette a tutti di poter creare e personalizzare il proprio spettacolo rendendolo unico ed emozionante.

I fuochi d'artificio possono essere venduti solamente alle persone che hanno compiuto i 18 anni e pertanto, solo dopo aver verificato questo requisito, verrà spiegato loro il vasto assortimento di articoli e il loro semplice utilizzo.

La Granda Fuochi si trova a Cuneo, in Frazione Madonna dell’Olmo e precisamente in via Valle Po’ 91.

Da martedì 27 a sabato 31 dicembre effettuerà un orario continuato dalle 8:30 alle 19:30

Per maggiori informazioni telefonare ai seguenti numeri 349-6706746 o 340-5701969

Sito internet https://www.grandafuochi.it/