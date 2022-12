Rafforzare l'inclusione attraverso la ceramica: speciale laratorio per gli alunni del compensivo di Ceva

Nel mese di dicembre alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo di Ceva hanno potuto sperimentare il laboratorio di ceramica inclusiva, che si è tenuto presso i locali del Centro Diurno Idea2. L'attività è stata condotta dall'Educatore Professionale Stefano Bagnasco, accompagnato da due utenti del centro: il percorso si è articolato in 5 incontri, con l'obiettivo di stimolare la fantasia e l'immaginazione, dando la possibilità al Centro di aprirsi verso l'esterno e rafforzare l'inclusione territoriale, creare socializzazione e conoscenza reciproca.

Il progetto si è svolto nel mese di dicembre con la classe 4A della Scuola Primaria Ceva, suddivisa per l'occasione in piccoli gruppi che si sono recati presso il centro il martedì mattina.

Il laboratorio ha permesso di creare oggettini di Natale in ceramica, utilizzando stampi e lavorando anche con i colori per dipingere, che gli alunni hanno potuto portare a casa con sé. Nel mese di gennaio inizierà il percorso parallelo per la classe 4 B del plesso.