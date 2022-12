Cuneo: la Municipale pronta ai controlli su strada nelle festività natalizie

Proseguono i servizi della Polizia Locale di Cuneo per il presidio del territorio in occasione dello svolgimento delle molteplici manifestazioni organizzate nell’ambito dell’"Illuminatale"(nella foto l’evento "Domenica di fuoco in corso Giolitti", caratterizzato dall’esposizione di mezzi e attrezzature di soccorso dei Vigili del Fuoco, dimostrazione di tecniche di intervento da parte dei Vigili del Fuoco e Pompieropoli - a cura del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo).



In settimana sono altresì programmati controlli della viabilità che riguarderanno vaste aree dell’altipiano e parte delle frazioni in considerazione dell’aumento dell’affluenza di veicoli in prossimità delle festività.



L’attività di prevenzione, finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, riguarderà anche i parchi cittadini e particolare attenzione verrà dedicata alle segnalazioni relative al degrado.



In piena attività anche i nuclei di tutela ambientale, dei controlli commerciali e del Nucleo di Polizia Giudiziaria per la ricezione di denunce/querele, per la visione delle immagini della videosorveglianza e per le attività di indagine.