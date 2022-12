La forza di credere nei sogni”: all’Iris di Dronero i campioni Stefania Belmondo e Diego Colombari

La tenacia di inseguire i propri sogni, affrontando le avversità e cercando di spingersi sempre oltre i propri limiti.

A Dronero, in occasione della 1ª Festa dello Sport “Pier Cesare Baretti”, lo scorso venerdì 16 dicembre, presso il cinema teatro Iris, le classi seconde e terze della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Dronero hanno incontrato i campioni Stefania Belmondo e Diego Colombari.

A presentare e moderare l’incontro Mario Piccioni. Dei due atleti la storia, il legame ognuno con la propria famiglia e quel supporto ricevuto, i sacrifici ma soprattutto quel non aver mai mollato.

“Abbiate dei sogni. Ogni giorno fate quel qualcosa in più per raggiungerli. Credeteci.”, ha detto Stefania Belmondo ai ragazzi. Lei, 2 Ori, 3 Argenti, 5 Bronzi alle Olimpiadi e 4 Ori, 7 Argenti e 2 Bronzi ai Mondiali. Lei, la sua prima olimpiade nel 1988 e lei ad accendere la fiamma alle Olimpiadi del 2006 a Torino. Lei è quella passione per lo sci coltivata fin da bambina.

La sua battaglia contro il doping, contro quel fare sport in modo disonesto che ha sempre rifiutato. Sapere di aver sempre fatto tutto con le proprie forze ed essere lì, sorridente davanti ai giovani, esempio di volontà e perseveranza.

Quanto può essere difficile riprendere in mano la propria vita? Quanto la determinazione e lo sport sanno fare la differenza? “C’è un destino scritto in ognuno di noi” ha detto Diego Colombari.

Lui, Oro nelle Paralimpiadi di handbike Tokyo 2021 e Campione di handbike Cascais 2021. Il racconto dell’incidente e l’amputazione della gamba sinistra: una nuova vita o forse semplicemente la propria, affrontando un qualcosa di indescrivibilmente difficile con estrema tenacia. Il desiderio di rivalsa, di non cadere nella disperazione ma di guardarsi allo specchio e sapere di essere riuscito a dare senso. Alzarsi in piedi e mostrare a tutti la medaglia.

Sul palco, poi, il sindaco del consiglio intercomunale dei ragazzi Nicholas Arnaudo. L’educazione, potente soprattutto nell’esempio, con ragazzi che attentamente hanno ascoltato le due testimonianze e che molto hanno potuto imparare. Da parte dei giovani, molte domande e curiosità ai due campioni.

Un bellissimo incontro, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Dronero, con particolare impegno del vicesindaco Mauro Arnaudo.

A ricordo di Pier Cesare Baretti, la giornata ha visto la partecipazione del sindaco Mauro Astesano e del Consigliere della Regione Piemonte Paolo Demarchi. Presenti in sala gli assessori Marica Bima, Maria Grazia Gerbaudo e Carlo Giordano.