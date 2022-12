A Santo Stefano riaprono le piste da sci a Garessio 2000

Sciare guardando il mare. Questo è sempre stato il motto di Garessio 2000 che finalmente riapre le piste.

Dopo gli anni difficili della pandemia e della carenza di neve che ha caratterizzato la scorsa stagione, quest'anno è tempo di ripartire.

Gli impianti, ora affidati alla gestione della Pro loco, riapriranno da lunedì 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, a partire dalle 9.

Saranno in funzione anche la seggiovia che porterà in quota fino a 1800 metri e gli skilift Giassetti e Praietto.

"Siamo pronti a partire - spiega il presidente della Pro loco, Claudio Fazio - "Il 26 troverete le piste battute e i punti ristoro aperti. Ci saranno proposte per tutti, a partire dai più piccoli, grazie alle scuole di sci. Stiamo lavorando per aprire anche la pista da fondo che si strutturerà con un percorso ad anello, nella zona di Prato Rotondo. Sarà un tracciato fruibile anche da chi desidera fare una passeggiata con le ciaspole".

La stazione sarà aperta poi tutti i giorni fino al 9 gennaio, dalle 9 alle 16. Il prezzo del giornaliero è fissato a 28 euro, mentre il ridotto per i ragazzi dai 6 ai 14 anni è di 22. Per tutte e due le tipologie sono previste scontistiche per i residenti in Valle Tanaro, Casotto e Pamparato.

Per maggiori informazioni è possibile prendere contatto attraverso la pagina Facebook.