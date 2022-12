Tornerà il Cuneo-Bari? Quale futuro per il Cuneo-Roma? Il direttore dello scalo: "La nuova programmazione sarà pronta a febbraio"

Preoccupazioni da parte di alcuni lettori sull'offerta dei voli dell'aeroporto di Levaldigi. In particolare, un lettore ha espresso dubbi sul "ritorno" del Cuneo-Bari, soppresso per la stagione invernale.

Non solo, il volo Cuneo-Roma, passato da cinque a tre corse settimanali, non è più prenotabile nelle date successive al prossimo 25 marzo. Che sia anche questo in odore di soppressione?

Dubbi legittimi di una persona affezionata all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi, abituale utilizzatore proprio del collegamento con la capitale.

Sulla questione abbiamo interpellato il direttore dello scalo, Anna Milanese, in piena trattativa con le compagnie aeree proprio per la programmazione estiva, che sarà definita entro il mese di febbraio. Nulla di nuovo e nulla di diverso da quello che succede ogni anno. "Stiamo ridiscutendo i voli con le compagnie aeree. Per ora non ci sono soppressioni di alcun tipo, solo una riprogrammazione. Ci sono diverse novità in ballo, alcune molto interessanti, ma per ora non posso anticipare niente. Stiamo lavorando. Vorrei rassicurare i lettori. L'intenzione è quella di potenziare l'offerta, non di ridurla".