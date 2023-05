Il maltempo peggiora la situazione dei bastioni a Mondovì Piazza

Il tratto che va dalla fine di vicolo Pizzo fino a vicolo Vivalda era stato chiuso in via precauzionale alle auto in seguito a un cedimento nella parte muraria, causato da infiltrazioni d'acqua e liquami.

Una scelta ponderata perché, con con il maltempo degli ultimi giorni la situazione è peggiorata: è ben visibile una depressione sull'asflato in via Marchese d'Ormea, proprio in corrispondenza del cedimento che era stato attenzionato negli scorsi mesi, e un "buco" - seppur al momento di dimensioni contenute.

In settimana il Comune dovrebbe approvare il progetto di fattibilità e inserire l'intervento nel programma triennale delle opere pubbliche per procedere con il ripristino e il risanamento dei bastioni, in linea con quanto già fatto in altri punti della struttura.

Nel frattempo la viabilità per le auto in via Marchese d'Ormea rimane interdetta nel tratto indicato come da segnaletica posta in loco. Consentito il passaggio ai pedoni.