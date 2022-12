Cuneo nel Medioevo in una mostra multimediale a “puntate” allo Spazio Innovazione di CRC

Venerdì 23 dicembre, alle 18, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), CRC Innova e FT Studio inaugurano la mostra “Cuneo Medievale – Scoprire la città invisibile”, che sarà aperta presso lo Spazio Innov@zione (Via Roma 17, Cuneo) fino al 25 giugno prossimo con un inedito percorso multimediale dedicato alla storia della Città di Cuneo nel periodo compreso tra la sua fondazione alla fine del XII secolo e la fine del XV secolo.



Storia, archeologia e tecnologia si uniscono per condurre il visitatore in un suggestivo percorso virtuale nella Cuneo Medievale. Il viaggio prende avvio dai luoghi e dalle vicende narrate nella “Chronica” quattrocentesca del Rebaccini e sarà suddiviso in tre episodi a cadenza bimestrale. La prima puntata sarà dedicata alle Chiese ritrovate, la seconda, da febbraio 2023, alla scoperta dei quartieri invisibili e la terza, da aprile 2023, avrà come soggetto le vicende e la vita quotidiana di chi abitava la città.



Nelle stanze dello Spazio Innov@azione, con un percorso di 20 minuti, il visitatore si immergerà nella Cuneo Medievale grazie a proiezioni di immagini e video e alle vetrine olografiche con i personaggi dell’epoca.



L’esposizione è promossa con il contributo di Fondazione CRC, il sostegno di Generali, ACDA, Giuggia, AGC e TESI e il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Città di Cuneo e sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, con ingresso gratuito.



Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/452721, scrivere a info@crcinnova.it o visitare www.crcinnova.it.



Il percorso virtuale si propone di far conoscere scorci e momenti della vita della città di Cuneo nel Medioevo offrendo un crescendo emozionale, ritmato da suoni, voci e giochi di luce e guidato dal volo di un corvo che andrà a comporre, insieme al personaggio Rebaccini, il fil rouge iconico e narrativo dei contenuti multimediali.



La mostra sarà divisa in tre episodi che si susseguiranno ogni due mesi: il primo episodio, proposto fino a febbraio, racconterà di una Cuneo medievale ricca di chiese delle quali oggi restano solo la memoria scritta e, in alcuni casi, tracce materiali conservate nel sottosuolo ed emerse nel corso di recenti scavi. Da fine febbraio sarà allestito il secondo episodio della mostra che racconterà dei quartieri oggi invisibili. La Cuneo odierna conserva parti delle forme di età tardo-medievale, ma molto è andato distrutto o si è trasformato: i recenti ritrovamenti offrono l’opportunità di riscoprire e ricostruire virtualmente alcune porzioni dell’antico borgo. Il terzo episodio, proposto da fine aprile, verrà dedicato a personaggi e vicende che rimanderanno alla vita quotidiana tra le vie della città nel Quattrocento.



“Grazie anche ai risultati delle attività archeologiche coordinate dalla Soprintendenza e condotte dalla società F.T. Studio srl, partner del progetto, questo percorso espositivo racconta al pubblico la Cuneo Medievale, grazie non solo a immagini e video, ma anche all’affascinante tecnica olografica” dichiara Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova. “La scelta di dividere la tematica in tre puntate, della durata di due mesi l’una, permetterà ai visitatori di approfondire i diversi aspetti della vita del tempo, scoprendo i segreti della nostra città”.



“Questa iniziativa conferma l’attenzione della Fondazione verso la cultura locale e la valorizzazione della storia del nostro territorio” spiega Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC. “Un’esposizione inedita e di grande interesse che proporrà nel tempo tre diverse puntate e, in parallelo alla grande mostra visitabile in San Francesco, contribuisce ad arricchire l’offerta culturale della città di Cuneo e dell’intera provincia”.



“L’intento del nostro gruppo di lavoro è di creare, attraverso l’uso della tecnologia più avanzata, una narrazione efficace ed avvincente, partendo dal dato storico e dai risultati delle recenti indagini archeologiche in ambito cittadino” spiega Monica Girardi, presidente di F.T. Sudio s.r.l.



CRC Innova srl – società strumentale della Fondazione CRC – nasce nel 2018 acquisendo i principi e i valori che dal 1992 orientano l’agire della Fondazione CRC. CRC Innova intende promuovere progetti e realizzare attività artistiche, culturali, didattiche, sociali, d’innovazione e sviluppo del territorio della provincia di Cuneo.



La società archeologica F.T. Studio S.R.L., con sede a Peveragno, ha l’obiettivo di proporsi presso Soprintendenze, Enti pubblici e Imprese private per l’esecuzione di scavi archeologici programmati in contesti di emergenza. L’utilizzo e l’interazione, in ambito archeologico, di molteplici tecnologie e professionalità ne contraddistinguono da sempre l’attività.