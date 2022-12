Il regalo perfetto per ogni occasione: sua maestà, la penna

Il Natale si avvicina e scatta la caccia ai regali più belli. Cosa penseresti se ti dicessimo che il regalo migliore l'hai ogni giorno davanti agli occhi? La penna, infatti, rappresenta da sempre il regalo perfetto per ogni occasione e noi vogliamo spiegarvi perché è diventata, di diritto, la regina delle feste e dei regali adatti tutto l'anno.

Quali sono le caratteristiche di un buon regalo? Deve essere bello, utile, e deve dimostrare il nostro grado di interesse e apprezzamento verso la persona cui ne facciamo dono, ma non solo. La penna, pensandoci bene, è il regalo che racchiude in sé tutte queste importantissime doti. È utile perché si adatta a tutte le tipologie di persone ed è indispensabile per qualsiasi professionista e lavoratore. È bella perché, negli anni, si è evoluta per forma e design, e dimostra un innegabile interesse ed attaccamento da parte di chi ce ne fa dono. È uno dei pochissimi gadget che realmente possiamo utilizzare tutto l'anno ed è unica in quanto personalizzabile secondo il proprio gusto o pensiero, assumendo anche un forte valore comunicativo e commerciale.

La penna è un evergreen intramontabile che fa piacere a tutti ricevere ed è, oltretutto, un omaggio poco costoso ed originale, dal momento che, personalizzandolo, può essere trasformato in tutto e per tutto.

Ma perché regalare proprio una penna?

La penna è un regalo che dura una vita. Nell'universo dei gadget sono tanti gli oggetti di uso comune diventati idea-regalo perfetta per ogni occasione. Nel mondo dell’industria 4.0, però, è nata l'esigenza di trovare dei regali utili in grado di assumere finalità commerciali e pubblicitarie. Ecco che così, penne, agende, calendari e portachiavi entrano nell'olimpo delle perfette idee regalo per clienti e dipendenti, utili come sono a lasciare impresso un marchio e farlo nel modo più originale possibile. La personalizzazione (ottenuta grazie allo sviluppo e all'impiego di macchinari in grado di “addobbare” qualsiasi tipo di oggetto) ha trasformato questi semplici gadget in regali di assoluta bellezza e utilità, veri e propri manifesti parlanti del nostro business e del nostro savoir-faire.

Ma in quale occasione si può regalare una penna?

Le occasioni, va da sé, sono tante. Con l'arrivo del Natale è sicuramente utile pensare di fornire dipendenti (o colleghi) di penne personalizzate con inciso il marchio del proprio brand. Visto il costo contenuto potresti pensare di dotare ogni persona di più penne, magari di colore diverso, e lasciare che i tuoi collaboratori ne facciano (a loro volta) dono ai propri familiari, trasmettendo così il tuo gesto e veicolando il tuo marchio. Anche i meeting aziendali o le fiere del settore sono occasioni importanti su cui puntare. Insomma, regalare penne personalizzate on line ai tuoi clienti (già tali o nuovi) o, perché no, ai tuoi competitor, può essere una scusa per dimostrare il tuo interesse a coltivare i rapporti umani e le relazioni professionali.



Chi riceve una penna regalo capirà l'importanza e la portata di un tale gesto. Chi riceverà tale omaggio percepirà interesse e stima da parte di chi ne ha fatto amorevolmente dono, e verso quest'ultimo dimostrerà apprezzamento e stima. Chi ne avrà fatto dono, invece, otterrà di contro tutta l'efficacia di un messaggio pubblicitario che non passerà mai di moda e non risulterà mai solo fine a sé stesso.