Alba: torna il Capodanno in Piazza per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno

Sabato 31 dicembre torna il Capodanno in Piazza, organizzato dal Comune di Alba, durante cui l’Amministrazione comunale aspetterà insieme ai cittadini lo scoccare della mezzanotte e l’inizio del 2023.

Per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo, dalle ore 16 alle 18 nel Cortile della Maddalena, è in programma il tradizionale Nutella Party con il contributo di Ferrero S.p.A e Panificatori Albesi, mentre dalle ore 22 partiranno i voli vincolati in mongolfiera.

In piazza Risorgimento, invece, addobbata e illuminata, la festa di Capodanno avrà inizio alle 22 con le prime animazioni musicali e effetti luminosi. Alle ore 22,30 salirà sul palco la Max&Silver e Super Telegattone Band con il concerto live. Alle 23.50 il saluto del sindaco Carlo Bo, prima del brindisi collettivo alle 24 accompagnato da effetti pirotecnici e una nevicata di oltre mille palline colorate biodegradabili.

Il sindaco Carlo Bo e l’assessore agli Eventi Emanuele Bolla: “Ritorna il Capodanno in Piazza, un evento che vuole essere un invito alla città a guardare al futuro con ottimismo. Sono tantissime le persone che scelgono di festeggiare in piazza e, quest’anno, dopo i due anni difficili della pandemia, sarà un piacere ancora più grande. Auguriamo a tutti gli albesi di cominciare al meglio il 2023 e di trascorrere i giorni di festa con serenità insieme con i propri cari”.