Sottopassi ferroviari a Racconigi, si può finalmente partire con i lavori

Dopo quattro anni dall’avvio di un iter iniziato nel 2018 con l’approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale di Racconigi, con il comunicato di RFI del 21 dicembre sarà finalmente possibile dare il via operativo ai lavori per la realizzazione dei due sottopassi ferroviari che modificheranno in modo sostanziale la viabilità della città.

L’importo totale delle opere sarà una cifra prossima ai 15 milioni di euro, interamente a carico della Regione e di RFI, a costo zero per le casse del Comune di Racconigi.

Viva la soddisfazione del sindaco Valerio Oderda e di tutta la maggioranza consiliare: “Con orgoglio di tutti noi racconigesi, presto la nostra non sarà più una città divisa in due. Si tratta di un risultato straordinario raggiunto grazie all’impegno di tutta l’amministrazione e dei tecnici comunali, unito alla indispensabile e concreta collaborazione di RFI e della Regione Piemonte. Con la realizzazione di queste opere fondamentali per la città, attese da così lungo tempo, si aprono scenari di prosperità e di crescita. L’apertura dei cantieri, nei prossimi mesi, comporterà alcuni disagi momentanei, ciò sarà purtroppo inevitabile, ma si tratterà di piccoli sacrifici che ci consentiranno di vedere finalmente realizzate due infrastrutture ormai indispensabili per garantire lo sviluppo della città e permettere il miglioramento della qualità della vita di molti nostri concittadini”.