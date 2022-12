15 gradi a Pontechianale, 7 a Saluzzo: lo strano Natale in ‘inversione termica’ della Granda

Se la stazione Monviso, sopra i 3 mila ha segnato un -0,3°C di massima raggiunta nella giornata di ieri (ricordiamo che circa due settimane fa si sono toccati i -18 gradi, come minima, in questa stazione), la situazione è ben diversa scendendo tra i duemila e i mille metri di quota.

Con episodi curiosi: se nella stazione di Paesana posta a 1.200 metri in quota si sono raggiunti in questi giorni picchi a 14,4°C, sempre a Paesana, ma nella stazione Erasca, 600 metri più in basso la massima è stata di 7,5°C raggiunta poco dopo l’ora di pranzo di Natale. A Demonte si è arrivati a 6,4°C nella stazione a 760 metri sopra il livello del mare. Se ci alziamo a San Giacomo di Demonte a 1.300 metri la massima toccata in questi giorni è stata di 13.8°C. A Entracque ‘Diga la piastra’ 11.6°C poco sotto i mille metri, indicativamente la stessa massima raggiunta (11.2°C) alla ‘Diga del Chiotas’, sempre ad Entracque, ma oltre i ‘duemila’.