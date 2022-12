Ultima settima dell'anno dal clima primaverile senza precipitazioni sul Cuneese

Alta pressione in spolvero con qualche guasto e piovasco sulla Liguria di ponente nel corso della settimana. Clima prevalentemente primaverile, attenzione alle inversioni termiche in montagna con manto nevoso poco stabile

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 26 e domani martedì 27 dopodomani mercoledì 28

Annuvolamenti irregolari , in dimuzione dalla serata su Piemonte del Sud . Coperto su Liguria con qualche piogga serale. Banchi di nebbia sui bassi piani. Domani e dopodomani tempo fotocopia, salvo precipitazioni sparse possibili nel corso delle giornate sul ponente. Temperature in diminuzione con valori tra 1- 4°C le minime 6 e 11°C le massime in pianura.

Colonnina di mercurio con minime -9 - 11°C e massime 11 - 15 °C sulle coste liguri. Venti moderati pianura da Sud Ovest , moderati da Nord-Ovest su savonese e genovese sia oggi che domani in intensificazione con valore oltre i 25Km/h dopodomani. Raffiche sulle Alpi settore Ovest

Giovedì 29 Dicembre.

Nuvolosità irregolare, con nubi più marcate su Liguria di ponente ove non si esclude qualche residua precipitazione sparsa.

Da venerdì 30 Dicembre.

Annuvolamenti sparsi su Piemonte, più nuvoloso su Liguria con temperature generalmente miti e qualche pioggia più insistente domenica 1 gennaio 2023

