Romania e Ungheria criticano pesantemente la nuova legge ucraina sulle minoranze

La normativa ucraina sul trattamento delle minoranze etniche e linguistiche aveva già suscitato polemiche. Erano stati avanzati parecchi dubbi sulla sua compatibilità con i valori europei, indispensabile se Kiev vuol davvero farsi accettare da Bruxelles.

Oggi questi contrasti sono tornati di attualità con l’approvazione di un’ulteriore legge del quadro normativo, la n.8224 del 13 dicembre. Il Ministero degli Esteri della Romania ha fatto sapere in un comunicato ufficiale che trova inaccettabile che gli ucraini non abbiano rispettato le raccomandazioni della Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa, alla quale pure la Commissione Europea si era agganciata al momento di esprimersi in merito. A Bucarest si aspettano dalla nuova legge impatti negativi sulla comunità romena in ambito scolastico, giuridico e amministrativo.

Come riferito dal sito Strumenti Politici, reazioni negative sono giunte dallo stesso Ministro degli Esteri Bogdan Aurescu, che ha definito deplorevole l’approccio dei legislatori di Kiev alla questione, avendo essi ignorato le richieste romene di consultarsi coi rappresentanti della loro minoranza. L’europarlamentare Rareș Bogdan del PPE ha descritto l’adozione della legge come qualcosa di ingiusto e offensivo e si augura che Zelensky non la promulghi. Dalle principali associazioni ungheresi è arrivato un messaggio che denuncia l’accresciuta compressione dei diritti delle minoranze, già scosse da atti intimidatori.

L’ultimo di essi è un video in cui un uomo col volto coperto minaccia gli abitanti ungheresi (compresi i loro bambini) della città di Berehove. In precedenza, a ottobre, vi era stato nella città di Mukachevo lo smantellamento del simbolo magiaro, il falco turul, e la sua sostituzione col simbolo nazionale ucraino, il tridente.