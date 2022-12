Cuneo: i Soci di FEDERMANAGER CUNEO approvano il Bilancio Associativo 2021

La votazione si è tenuta online nelle scorse settimane grazie a una piattaforma dedicata e certificata (ELIGO).

Il Consiglio Direttivo ha deciso di procedere con la votazione online per rispettare tempi e impegni statutari.

Presidente D'Alessandro, si è votato a distanza ma è già stata definita la data della prossima Assemblea e quali temi vorrà affrontare?

Siamo stati costretti dai ritardi di chi mi ha preceduto che poi si è notoriamente dimesso da tutti gli incarichi. Tradizionalmente il Bilancio viene votato in presenza durante l'assemblea annuale, ma non avevamo più tempo.

In ogni caso tutto l'iter statutario è stato rispettato.

La prossima Assemblea Federmanager Cuneo sarà in primavera e sarà propedeutica anche per il rinnovo degli incarichi statutari 2023/2025 con votazione prevista probabilmente a giugno.

In ogni caso il focus dell'assemblea sarà strettamente operativo, informativo e federativo.

Meno politici, sociologi, filosofi e più servizi per i nostri associati, per le loro famiglie con un'attenzione particolare anche per i quadri aziendali.

Presidente, può darci qualche dato sugli esiti dello scrutinio e sulla destinazione che verrà data all'utile generato nel 2021?

Il Bilancio 2021 è stato approvato con 141 voti favorevoli, quattro astenuti e un solo voto contrario.

Buona parte dell'avanzo di bilancio in conto corrente sarà ulteriormente investito per implementare, aggiornare, migliorare immagine, contenuti e servizi del nostro sito istituzionale Federmanager Cuneo a sostegno di una platea estesa di dirigenti e quadri già iscritti, ma anche per quelle professionalità dell'industria cuneese non ancora associate alla nostra territoriale.

Presidente come valuta questa nuova fase, da quando si è insediato e quali saranno le prossime linee programmatiche per il 2023?

Sinceramente non ho avuto proprio il tempo per valutare la nuova fase e il mio lavoro dovendo operare costantemente in emergenza temporale e organizzativa. Chi, come me, è abituato a lavorare spesso a "cottimo" nei cantieri del mondo preferisce lasciare ad altri blasonati "consulenti" il compito di valutare il lavoro altrui.

Personalmente ringrazio i miei attuali consiglieri per la loro disponibilità, fiducia e concreta collaborazione.

Le prossime linee guida saranno decise ed espresse dall'esecutivo 2023/2025. Il mio, il nostro compito è rimettere Federmanager Cuneo in condizione di serenità funzionale, operativa e propositiva dopo una fase di difficoltà ed isolamento, in futuro si vedrà.