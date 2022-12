Le parrocchie di Trinità e Sant'Albano danno l'addio al parroco Pier Renzo Rulfo

Nella tarda serata di ieri, martedì 27 dicembre, si è spento presso la Casa del Clero di Vicoforte don Pier Renzo Rulfo, parroco di Trinità e di Sant'Albano.

Classe 1954, don Rulfo era nato a Frabosa Soprana e vestiva l'abito sacerdotale dal 1978.

La sua attività pastorale lo aveva visto presente in molte realtà della provincia di Cuneo e non solo.

Fu viceparroco alla parrocchia monregalese del Sacro Cuore presso l'altipiano e in seguito spese alcuni anni di attività a Roma per poi rientrare a Mondovì, a Piandellavalle, a Calizzano e a Pianfei, per stabilirsi in seguito nelle comunità di Sant'Albano e di Trinità.

In aggiunta all'attività di parrocchia insegnava liturgia e spiritualità all'Istituto di studio teologico interdiocesano di Fossano.

Ricoprì inoltre nel passato ruoli di assistenza spirituale in Azione Cattolica, oltre a dare il proprio contributo di pubblicista esperto in argomenti teologici in alcune redazioni locali.

Ha svolto il suo ruolo di parroco, interrotto dalla breve malattia che gli è stata fatale, in maniera generosa e competente, una passione e una preparazione rare.

Mercoledì 28 dicembre presso la chiesa di Sant'Albano si svolgerà una veglia funebre alle ore 20, mentre le esequie di don Rulfo si terranno giovedì 29 dicembre nella chiesa parrocchiale di Trinitá.

In seguito i suoi resti riposeranno nel cimitero di Frabosa Soprana, suo paese di origine cui fu sempre molto legato.