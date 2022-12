Una messa in ricordo di Andrea Murchio, socio onorario della Proloco di Savigliano

Un malore prima di una partita di tennis a Lagnasco tra amici a pochi giorno di Natale. È morto così Andrea Murchio, attore e regista 49enne, originario della provincia di Frosinone, ormai da tempo stabile in Piemonte tra Torino e Savigliano.

La sua morte improvvisa ha destato profondo cordoglio nella nostra provincia e in particolare a Savigliano, dove Murchio era stato impegnato per mesi con le riprese del video "Dalla terra al pane", presentato lo scorso 9 dicembre.

A piangerlo anche la Proloco di Savigliano, di cui l'attore e regista era socio onorario, come ricorda la presidente Maria Teresa Sora. Murchio ha portato a compimento i filmati che narrano la città di Savigliano e la campagna circostante, con l'impegno di tanti mesi: "Custodiamo la nostra storia" - in ultimo - " Dalla Terra al Pane", video promozionale della storia e ricchezza economica della città, che ha riscosso un grande successo di pubblico nel corso delle proiezioni del 30 settembre e 9 dicembre 2022.

"Il suo ricordo vivrà nella nostra Savigliano che Lui silenziosamente aveva cominciato ad amare. Sarà celebrata una S. Messa in suffragio sabato 7 gennaio 2023 alle ore 9 nella Chiesa di S. Filippo in via Tapparelli. Alla Famiglia, giungano le più sentite condoglianze", ha concluso la presidente Sora.