Incidente sulla provinciale 422 in Valle Maira, poco sopra l'abitato di San Damiano Macra. Risulta coinvolta una sola vettura, i carabinieri sono sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Nessuna conseguenza per la persona alla guida del mezzo, che sta per essere portato via dal carroattrezzi intervenuto per il recupero.